Toni Capuozzo, lo storico cameraman La Barbera: "Era una persona a cui potevo affidare me stesso"

Anche Salvo La Barbera, storico cameraman di Toni Capuozzo, ha voluto ricordare il collega con il quale ha lavorato con lui fianco ovunque e con cui aveva stretto un legame ben oltre quello lavorativo. "Nei momenti di tensione e quando siamo stati sequestrati in Iraq si gira e mi fa: "Salvo, adesso cucina per tutti questi", lì ho capito che mi potevo affidare a lui. A lui interessava che noi due tornavamo a casa, poi la notizia" dice. Ma soprattutto parla dei tanti insegnamenti di Toni, uno su tutti: "Se vuoi fare questo mestiere devi mettere da parte le idee politiche". E una scelta chiara: "Quando decise di andare in pensione ho deciso di smettere di fare questo lavoro".