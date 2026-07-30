Tito Morsero, il numero uno del tennis over 85

Per lavoro si occupa di diritto, ma quando impugna la racchetta è con il rovescio che si fa notare. Tito Morsero ha 85 anni, è un avvocato torinese e ha una passione sfrenata per il tennis. E non ha dubbi: lo sport gli ha allungato la vita. "Normalmente gioco tre mattine alla settimana. La mia superficie preferita è la terra rossa. Sono ancora vivo e quindi devo fare qualcosa per giustificare la mia permanenza nel mondo", dice.
Tito è un vero tennista agonista. E tra gli over 85 è in cima al mondo: è il numero uno del ranking Itf nella sua categoria. "Competere e vincere è essenziale nell'esistenza di ognuno di noi. Una passione che è stata anche una rivincita. Venivo da un periodo di gravi problemi fisici e patologici e quindi poter riprendere lo sport agonistico è stato un momento di gioia", spiega.
Alle sue spalle, nel ranking Itf, ci sono circa 500 tennisti. Ma Tito non si preoccupa e guarda già al prossimo traguardo: "Spero di poter competere anche fra gli over 90". Oggi tifa Sinner e non si perde una partita: "Il mio sogno è che Jannik continui a giocare così".