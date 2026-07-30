Tito Morsero, il numero uno del tennis over 85

Per lavoro si occupa di diritto, ma quando impugna la racchetta è con il rovescio che si fa notare. Tito Morsero ha 85 anni, è un avvocato torinese e ha una passione sfrenata per il tennis. E non ha dubbi: lo sport gli ha allungato la vita. "Normalmente gioco tre mattine alla settimana. La mia superficie preferita è la terra rossa. Sono ancora vivo e quindi devo fare qualcosa per giustificare la mia permanenza nel mondo", dice.