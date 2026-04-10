Cucinare tutti i giorni: può diventare un rito di benessere

PERCHÉ TANTE PERSONE ODIANO CUCINARE – Per molto tempo la cucina è stata dipinta come il regno delle donne, in cui massaie provette sfornavano manicaretti deliziosi per la gioia della famiglia. Negli ultimi anni però le donne stanno combattendo duramente per affrancarsi dall’immagine di angelo del focolare e regina della cucina: lo dimostra il fatto che i numerosi programmi di cucina che riempiono i palinsesti televisivi, negli ultimi tempi sono più apprezzati dagli uomini che dalle donne. Cucinare è rimasto uno dei compiti più gravosi del ménage familiare, anche per la sua natura indispensabile. Cavarsela con onore e senza dovervi dedicare troppo tempo è diventato una delle migliori dimostrazioni di efficienza femminile. L’avversione che molte, soprattutto fra le più giovani, mostrano nei confronti della cucina sembra dipendere soprattutto dal rifiuto di un certo ruolo femminile nella società, che vuole la donna ancora relegata a mansioni di cura. Non è però l’unico motivo per cui in tante odiano cucinare: c'è chi si considera negata per i fornelli dopo qualche imbarazzante fallimento, chi preferisce dedicare il proprio tempo ad attività che considera più gratificanti, chi non ha la pazienza di soffermarsi sul "qui e ora" come invece la cucina richiede. In ogni caso, qualcosa ciascuna deve pur fare, per lo meno se il partner non accetta di farsi carico della mansione e se si vuole mettere in tavola una cena appena decorosa: sovvenzionare il ristorante o il take away quotidiano richiede un budget decisamente non per tutte le tasche. Vediamo allora di scoprire i segreti di chi in cucina si rilassa e apprezza la soddisfazione di preparare qualcosa di buono, da condividere con la famiglia, o anche solo da godersi per conto proprio la sera, alla fine della giornata di lavoro.