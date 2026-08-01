Terremoto Campi Flegrei, residenti stanchi e spaventati: "Ci dicano se dobbiamo andar via"

Hanno paura i residenti dei Campi Flegrei ma soprattutto, dopo l'ennesima scossa che ha fermato le loro vite, vogliono risposte. "Ci devono dire se dobbiamo restare qui in sicurezza oppure se dobbiamo andare via, ma con una sistemazione definitiva", è il loro appello. Nelle testimonianze raccolte emerge soprattutto la richiesta di indicazioni chiare sul futuro: "Sono due anni che viviamo così, non possiamo continuare nell'incertezza". E non mancano le critiche sulla gestione dell'emergenza.