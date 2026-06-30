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Taranto, fino a 6.500 euro per un visto: smantellata la rete dei falsi contratti di lavoro

L'inchiesta ipotizza un sistema che sfruttava il Decreto Flussi

di Massimiliano Di Dio
30 Giu 2026 - 19:35
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Un presunto sistema organizzato per favorire l'immigrazione clandestina attraverso il Decreto Flussi è stato smantellato dai carabinieri tra diverse province italiane. Secondo gli inquirenti, centinaia di cittadini provenienti soprattutto da Pakistan, Bangladesh e India avrebbero pagato fino a 6.500 euro per ottenere il visto d'ingresso attraverso falsi contratti di lavoro. L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e dalla Procura di Taranto, ha portato all'esecuzione di 30 misure cautelari.

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