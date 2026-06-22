Sorelle scomparse, parla la zia che le ospitava: "Non ho denunciato perché dovevano andare dalla mamma"

Visibilmente provata e con la voce rotta dall’emozione, a Diario del Giorno ha parlato la zia che ha ospitato le due sorelle scomparse, e poi ritrovate, a Formia. Sofia, la zia, prima di tutto ha voluto sottolineare che “le bambine hanno vissuto come se fossero state a casa loro, tranquille”. Poi ha ripercorso le due settimane dall’inizio dicendo: “Erano venuti il nonno e la madre, mi hanno chiesto se potessi tenerle. Sono arrivate alle 4 di mattina, me le ha portate il nonno e il compagno della madre. Le bambine sono state qua per due settimane, non ho visto parenti, nessuno si è fatto sentire.”