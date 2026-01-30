Frana Niscemi, il sindaco di Gela: "Mettiamo a disposizione aree dove ricostruire"

Il sindaco di Gela Giuseppe Terenziano Di Stefano interviene sul tema della ricostruzione dopo la frana che ha colpito Niscemi. Il primo cittadino ribadisce l’impossibilità di ricostruire in quelle zone e illustra la proposta avanzata al Comune di Niscemi: la cessione di alcune aree che sono nel territorio gelese per permettere una ricostruzione immediata in aree sicure. Una soluzione pensata anche per tutelare l'identità niscemese, in maniera tale che i cittadini non debbano cambiare residenza.