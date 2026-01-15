Logo Tgcom24
Sicurezza, il piano del governo: dalla stretta sui coltelli fino all'introduzione di zone rosse

Piantedosi illustra il nuovo pacchetto: pene più dure per furti e rapine, fino a cinque anni per chi fugge all'alt e scudo penale per gli agenti

di Paolo Antonio Scarlata
15 Gen 2026 - 12:30
01:30 

Linea dura contro criminalità e degrado urbano. Il governo vara il nuovo pacchetto sicurezza: stop alla vendita di coltelli ai minori, arresto in flagranza per chi li porta e aggravanti per le zone sensibili come scuole, stazioni e banche. Pene più severe per furti e rapine: per i ladri la reclusione passerà da quattro a 7 anni, fino a 10 nei casi aggravati. Arrivano anche le zone rosse per identificare quelle dove si delinque di più e il daspo rafforzato. Previsto lo scudo penale per gli agenti in servizio e sanzioni per i genitori di minori violenti.

sicurezza