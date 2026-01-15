Sicurezza, il piano del governo: dalla stretta sui coltelli fino all'introduzione di zone rosse

Linea dura contro criminalità e degrado urbano. Il governo vara il nuovo pacchetto sicurezza: stop alla vendita di coltelli ai minori, arresto in flagranza per chi li porta e aggravanti per le zone sensibili come scuole, stazioni e banche. Pene più severe per furti e rapine: per i ladri la reclusione passerà da quattro a 7 anni, fino a 10 nei casi aggravati. Arrivano anche le zone rosse per identificare quelle dove si delinque di più e il daspo rafforzato. Previsto lo scudo penale per gli agenti in servizio e sanzioni per i genitori di minori violenti.