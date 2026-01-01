Logo Tgcom24
Sicurezza a Capodanno, sulla strada con i carabinieri di Milano

Nella notte di festa controlli a tappeto e piazza Duomo blindata

di Rossella Ivone
01 Gen 2026 - 12:35
01:37 

Da piazza Duomo blindata ai Navigli, controlli a tappeto per garantire la sicurezza dei festeggiamenti a Milano nella notte di San Silvestro. Il reportage a bordo dell'auto dei carabinieri.

