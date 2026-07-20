Sicilia, devastante incendio a Castronovo: 21 Comuni senz'acqua | Diverse persone intossicate

Centinaia di persone sono rimaste senz'acqua in Sicilia, nella zona di Castronovo in provincia di Palermo, dopo che un devastante incendio ha investito la zona dell'impianto di potabilizzazione Fanaco. Diverse abitazioni sono anche state evacuate, mentre le fiamme stanno consumando ampie zone del crinale che sovrasta i centri abitati. "Siamo in piena emergenza. Abbiamo bisogno di Canadair, uomini e mezzi perché la situazione è grave", è l'allarme del sindaco di Castronovo di Sicilia, Vitale Gattuso. Sul luogo già i primi interventi del 118 per soccorrere alcune persone intossicate dal fumo.