Siccità, il Lago Maggiore continua ad abbassarsi: ampie secche e barche sul fondale

Le alte temperature e l'assenza di precipitazioni prosciugano anche il Lago Maggiore. Il bacino idrico a cavallo tra Piemonte e Lombardia, ha perso il 7% del suo volume di riempimento nell'ultima settimana (attestandosi, a oggi, a -0,40 cm sotto lo zero idrometrico di Sesto Calende). In più punti della sponda lombarda, in particolare in provincia di Varese, da Monvalle a Taino, passando per i lungolago di Brebbia, la linea dell'acqua è visibilmente arretrata, sono comparse ampie secche e i pontili sono inutilizzabili. E molte barche poggiano sul fondale.