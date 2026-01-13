Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Lombardia
Il colpo alla super mafia milanese

Sentenza "Hydra", oltre 500 anni per 62 condannati

Secondo la sentenza camorra, 'ndrangheta e Cosa nostra si sarebbero unite in un'unica "super mafia"

di Tito Giliberto
13 Gen 2026 - 12:51
01:26 

Condanne per 62 persone, arrivando a un complessivo di oltre 500 anni di carcere. Dopo sei ore di camera di consiglio, nell'aula bunker del carcere di Opera, il gup Emanuele Mancini ha inflitto un durissimo colpo alla "mafia milanese". Secondo la sentenza dell'inchiesta "Hydra", altro non sarebbe che un'unica organizzazione criminale che raduna sotto il suo ombrello famiglie appartenenti a camorra, 'ndrangheta e Cosa nostra. Per dirla con le parole degli inquirenti, una vera "supermafia".

Ti potrebbe interessare

mafia
video evidenza

Sullo stesso tema