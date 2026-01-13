Sentenza "Hydra", oltre 500 anni per 62 condannati

Condanne per 62 persone, arrivando a un complessivo di oltre 500 anni di carcere. Dopo sei ore di camera di consiglio, nell'aula bunker del carcere di Opera, il gup Emanuele Mancini ha inflitto un durissimo colpo alla "mafia milanese". Secondo la sentenza dell'inchiesta "Hydra", altro non sarebbe che un'unica organizzazione criminale che raduna sotto il suo ombrello famiglie appartenenti a camorra, 'ndrangheta e Cosa nostra. Per dirla con le parole degli inquirenti, una vera "supermafia".