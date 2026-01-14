Scuole al freddo, disagi per tantissimi studenti

Termosifoni spenti e coperte negli zaini per affrontare il freddo. Succede in alcune scuole superiori di Bari, dove al rientro dalle vacanze gli studenti hanno convissuto con le basse temperature anche in aula. Dove invece il riscaldamento funziona, l’accensione è garantita solo fino alle 12 ma l’orario di uscita dalle classi è alle 14:30. In alcuni casi i problemi sono stati già risolti, come all'istituto tecnico Panetti dove la preside ci dice che: "All’ingresso della scuola le caldaie erano andate in blocco e, quindi, i locali non erano sufficientemente riscaldati, però in maniera tempestiva, abbiamo comunicato richiedendo l’intervento dei tecnici. Tutto funzionante e stiamo regolarmente svolgendo le nostre attività".