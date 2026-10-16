Scuola, venerdì di passione tra scioperi e occupazioni in tutta Italia

È un venerdì di passione per la scuola in tutta Italia: mentre due sindacati hanno annunciato la mobilitazione del personale docente e non, gli studenti sono scesi in piazza per il "No Meloni day". Ma anche sull'onda di quanto sta avvenendo in Francia e in Spagna, per protestare contro il carovita e la "scuola caserma", il tetto agli studenti stranieri, il degrado delle strutture.