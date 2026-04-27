Scontro tra monopattino e moto a Milano: due feriti, uno grave

Il giovane ha riportato un trauma cranico e uno alle gambe. Il motociclista, 62 anni, ha invece rimediato un trauma a un braccio ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli. Sul luogo è intervento il personale di Areu con un'automedica e due ambulanze. Presente anche la polizia locale per i rilievi.