Scontro tra monopattino e moto a Milano: due feriti, uno grave
L'impatto ha fatto sbalzare entrambi i conducenti sull'asfalto. Uno è stato ricoverato in codice rosso al Niguarda
Un ragazzo spagnolo di 23 anni è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano dopo che, a bordo di un monopattino, si è scontrato con una moto in via Tonale. L'incidente è avvenuto poco dopo le 12 di lunedì 27 aprile. L'impatto ha fatto sbalzare entrambi i conducenti sull'asfalto.
Il giovane ha riportato un trauma cranico e uno alle gambe. Il motociclista, 62 anni, ha invece rimediato un trauma a un braccio ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli. Sul luogo è intervento il personale di Areu con un'automedica e due ambulanze. Presente anche la polizia locale per i rilievi.
Secondo la ricostruzione degli agenti, il motociclista stava percorrendo la carreggiata centrale preferenziale di via Tonale, in direzione di via Pergolesi, quando, giunto nei pressi di un semaforo all'incrocio con via Sammartini, ha sorpassato a sinistra un autobus Atm della linea 92 che stava ripartendo. In quel momento, il motociclo si è scontrato contro il fianco sinistro del monopattino che attraversava sulle strisce pedonali.