Speciale Le proteste in Italia e in Europa
L'inchiesta della procura

Scontri Milano, in carcere tre minorenni: 21 tra comunità e domiciliari

Per il giudice si sono resi responsabili dei reati più gravi, la devastazione e il saccheggio. Alcuni avevano precedenti

di Andrea Noci
23 Ott 2026 - 12:48
01:29 
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