Scontri a Milano, virali sui social i video dei bambini-casseur | Il più giovane identificato ha 11 anni

Alla notizia dei tanti minori coinvolti ha subito reagito la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: "C'è un dato che dal mio punto di vista dovrebbe far riflettere tutti. Il più piccolo tra i ragazzi identificati a Milano avrebbe appena 11 anni, 11 anni. Fa male e fa paura e ci chiama tutti in causa", ha detto la premier in un video diffuso dopo che il Cdm ha approvato il nuovo decreto sicurezza. "Noi - ha sottolineato - non possiamo permettere che dei ragazzi crescano pensando che spaccare una vetrina sia un modo per farsi rispettare o che qualche visualizzazione sui social valga più del loro futuro".