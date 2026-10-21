Scontri a Milano, virali sui social i video dei bambini-casseur | Il più giovane identificato ha 11 anni
Piantedosi: "Si è individuato come partecipante ad azioni pure importanti un ragazzo di 11 anni, preso in una scuola, riconosciuto e arrestato"
Sono diventati virali sui social i video, come questo, che mostrano i bambini-casseur durante i disordini dello scorso fine settimana a Milano. Un elemento che ha stupito politica e opinione pubblica, sul quale società e istituzioni continuano a interrogarsi da giorni. Sono tante, infatti, le immagini che circolano online in cui vengono ripresi minorenni, a volte non ancora adolescenti, che si sono radunati nelle strade centrali del capoluogo lombardo durante gli scontri.
I commenti di Meloni e Piantedosi
Alla notizia dei tanti minori coinvolti ha subito reagito la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: "C'è un dato che dal mio punto di vista dovrebbe far riflettere tutti. Il più piccolo tra i ragazzi identificati a Milano avrebbe appena 11 anni, 11 anni. Fa male e fa paura e ci chiama tutti in causa", ha detto la premier in un video diffuso dopo che il Cdm ha approvato il nuovo decreto sicurezza. "Noi - ha sottolineato - non possiamo permettere che dei ragazzi crescano pensando che spaccare una vetrina sia un modo per farsi rispettare o che qualche visualizzazione sui social valga più del loro futuro".
l più giovane tra gli identificati dai carabinieri è, infatti, un ragazzino di 11 anni, italiano, rintracciato nella sua scuola alla Barona (periferia sud-ovest di Milano). Il minore, che frequenta la seconda media, domenica sarebbe entrato in un negozio durante i saccheggi in centro, derubandolo. "C'è stato un caso in cui si è riusciti a individuare come partecipante alla manifestazione, quindi ad azioni pure importanti, ed è stato arrestato un ragazzo di 11 anni, preso in una scuola, riconosciuto", ha detto Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, al termine del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza convocato dal prefetto Claudio Sgaraglia.