Scontri a Milano, negozianti anti-maranza: "Mettiamo in sicurezza le vetrine, c'è più rabbia che paura"
Almeno 25 commercianti alle spalle del Duomo si blindano in vista del prossimo fine settimanadi Gigi Sironi
In centro a Milano, alle spalle del Duomo, si lavora per blindare le vetrine dei negozi in vista del prossimo fine settimana, nella speranza di scongiurare nuovi saccheggi e nuove violenze. In 25 hanno deciso di mettere pannelli per proteggere la loro merce. "Spero che non ci chiedano di chiudere, ma se sarà così lo faremo". "C'è più rabbia che paura", alcuni dei commenti.