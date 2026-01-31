Scomparsa Daniela Ruggi, "suoi i resti trovati in un rudere a Modena"

Sono di Daniela Ruggi, 32 anni, scomparsa nel settembre del 2024, i resti ritrovati il primo gennaio scorso in una torre abbandonata sull’Appennino modenese, a Vitriola di Montefiorino. La conferma arriva dagli esami del Dna eseguiti sui resti rinvenuti e comparati con quello della madre. Si chiude così, nel modo più tragico, una vicenda che per oltre un anno ha tenuto col fiato sospeso la famiglia e l’intera comunità. La procura di Modena potrebbe già aver aperto un fascicolo contro ignoti per fare luce sulle cause della morte: al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.