Sardegna, un'altra barca di migranti approda in spiaggia tra i bagnanti

Un altro sbarco di migranti tra i bagnanti della Sardegna. Questa volta l'imbarcazione, con a bordo una decina di giovani di origine nordafricana, è approdata sulla spiaggia di Porto Pino, in comune di Sant'Anna Arresi, nel Sulcis. I migranti, dopo le procedure di rito, saranno trasferiti al Cpa di Monastir. E non si tratta di un caso isolato. Lo sbarco, infatti, arriva a sole 24 ore di distanza da quello avvenuto sulle spiagge di Chia, nel Cagliaritano, dove un barchino di richiedenti asilo ha travolto una 17enne che si trovava in mare. La ragazza è ancora ricoverata in gravissime condizioni, mentre lo scafista è stato arrestato mentre tentava la fuga.