Roma, turista neozelandese si tuffa nella fontana di Trevi

La ricerca de "La dolce vita" all'italiana è costata cara a un turista neozelandese: multa da €500 e "daspo" urbano per il 30enne che si è tuffato nella fontana di Trevi, a Roma, aggirando divieti e controlli.
La ricerca de "La dolce vita" all'italiana è costata cara a un turista neozelandese: multa da €500 e "daspo" urbano per il 30enne che si è tuffato nella fontana di Trevi, a Roma, aggirando divieti e controlli.
Copyright © 1999-2026 RTI S.p.A. Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati - Per la pubblicità Mediamond S.p.A. - RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) - Uffici Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI)
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.