alla ricerca de "La dolce vita"

Roma, turista neozelandese si tuffa nella fontana di Trevi

Multa da €500 e "daspo" urbano per il 30enne

11 Mag 2026 - 17:11
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La ricerca de "La dolce vita" all'italiana è costata cara a un turista neozelandese: multa da €500 e "daspo" urbano per il 30enne che si è tuffato nella fontana di Trevi, a Roma, aggirando divieti e controlli. 

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