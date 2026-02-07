Roma, torna la paura a San Lorenzo dopo le aggressioni ai passanti

Torna la paura a San Lorenzo, nel cuore di Roma, e si riaccende il tema della sicurezza nella Capitale. È un tunisino di 22 anni il ragazzo indagato per aver aggredito diversi passanti scelti a caso. Tra cui una donna, presa a pugni mentre era in bici: sul suo volto tumefatto, con naso e zigomo fratturati, i segni di una violenza scattata senza motivo. Gli investigatori stanno indagando su altri sei episodi simili, avvenuti sempre a San Lorenzo e dei quali l'uomo potrebbe essere responsabile.