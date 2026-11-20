Petardi e raffica di bottiglie di vetro, ma anche caschi e un cartello stradale, vengono lanciati contro il ministero dell'istruzione a Roma in viale Trastevere, presidiato dalle forze dell'ordine. Gli studenti in corteo hanno raggiunto il ministero intonando cori contro il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. "Ero lì a guardare l'altro ragazzo togliere il monopattino tirato dai manifestanti e mi sono unito a lui. Ci è venuto spontaneo. La maggior parte di questi ragazzi non sa nemmeno per cosa sta protestando". A parlare è Marcos, 20 anni, uno dei due studenti che, in sostanza, ha fatto da scudo alle forze dell'ordine che venivano bersagliate da petardi e bottiglie di vetro davanti al ministero dell'Istruzione e del Merito. L'altro ragazzo con lui, spiega, "non so chi sia, l'ho conosciuto ora. Penso però che non ha senso tirare bottiglie e bombe carta" contro i poliziotti "perché è controproducente". Marcos, racconta, condivide le ragioni della protesta e si è unito al corteo dopo aver terminato il suo turno di lavoro. La piazza, però, non ha apprezzato il loro gesto e ha riempito di fischi il loro gesto. "Ma a me non interessa fare casino". Marcos ha un pensiero anche per i poliziotti: "Sotto a quei caschi ci sono delle persone, molti di loro avranno dei figli che magari condividono anche le ragioni della protesta, però mi mettono dalla loro parte e da quella dei ragazzi". Alla domanda se avessero avuto paura durante il lancio, Marcos risponde: "Il fatto è che noi siamo ragazzi come loro, siamo alla manifestazione con loro. Noi non ci siamo messi di qua per la polizia, ci siamo messi di qua per dire ai ragazzi: Siamo noi, siamo pacifici. Se iniziamo a lanciare bottiglie non cambia niente".