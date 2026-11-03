Roma, spaccio di droga al Quarticciolo: cinque arresti e mille dosi sequestrate

Cinque arresti e oltre 730 grammi di cocaina sequestrati, per un quantitativo capace di superare le mille dosi: è il bilancio dei controlli della Polizia di Stato al Quarticciolo, dove gli interventi delle Volanti e dei Falchi della Squadra Mobile hanno colpito diverse modalità di vendita e occultamento della droga. L'attività, coordinata dal dirigente del V Distretto Prenestino, ha coinvolto anche unità cinofile e Reparto Prevenzione Crimine. Circa cento le persone identificate, cinque delle quali arrestate perché indiziate di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, trenta i veicoli controllati. A incidere sul risultato sono stati soprattutto gli interventi rapidi e mirati dei Falchi, che hanno individuato presunti pusher attivi nella zona, superando sistemi di sorveglianza e nascondigli utilizzati per proteggere le cessioni. Tra viale Franco Angeli e via Prenestina è stato scoperto un deposito riconducibile a un italiano di 72 anni. Fermato mentre si muoveva nei giardini delle palazzine, aveva con sé 86 involucri di crack e cocaina. La perquisizione nella sua abitazione ha portato al recupero di altre circa 760 dosi già confezionate per la vendita, oltre a strumenti per pesare e tagliare la sostanza.