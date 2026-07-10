Roma, sezionavano e riciclavano auto rubate: sei arresti

Sequestrato, inoltre, un compattatore industriale utilizzato per ridurre il volume e smaltire i residui metallici delle scocche precedentemente tagliate, nonché un dispositivo tipo "jammer", impiegato per disturbare le frequenze radio e neutralizzare i sistemi di localizzazione satellitare (Gps) installati sui veicoli, impedendone così il rintracciamento. Tutti i componenti di autovetture rinvenuti sono stati sequestrati e affidati in custodia giudiziaria, in attesa delle procedure di identificazione e della successiva restituzione ai legittimi proprietari. Gli arresti dei sei indagati - cittadini italiani e stranieri, di età compresa tra i 44 e i 67 anni e residenti tra Roma e provincia - sono stati convalidati dal Tribunale di Tivoli. In attesa del processo, l'Autorità giudiziaria ha disposto per uno di essi la misura cautelare degli arresti domiciliari, per altri quattro l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e per il sesto la remissione in libertà.