Speciale Le proteste in Italia e in Europa
CONTINUANO LE TENSIONI

Roma, occupato il liceo artistico Argan | Il preside: "Aggredito da giovani incappucciati"

"Il preside ha iniziato a dare in escandescenze e ha tentato di malmenare gli studenti", dichiarano dal collettivo scolastico

27 Ott 2026 - 12:02
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Settimana di passione nei licei della Capitale. Nella giornata di lunedì diversi istituti superiori sono stati occupati da alcuni studenti uniti al grido di "fondi alla guerra e scuole senza risorse". Al liceo artistico Giulio Carlo Argan si sono verificate tensioni tra studenti e lavoratori della scuola, "le prime si sono verificate con il custode. Poi una volta entrati, arrivato il preside, la situazione è peggiorata. Ha iniziato a dare in escandescenze e ha tentato di malmenare gli studenti" hanno affermato dal Collettivo Argan. Il preside, a sua volta, ha dichiarato di essere stato aggredito da alcuni giovani incappucciati. 

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