Roma, blitz al mercato dell'Esquilino: sequestrati 500 kg di pesce

Lunedì 9 febbraio il mercato dell'Esquilino ha aperto i battenti sotto la lente di un nuovo blitz interforze che ha perimetrato i luoghi simbolo del quartiere. Dalle prime ore della giornata, le Forze dell'ordine hanno presidiato ingressi e vie di accesso, mentre all'interno venivano passati al setaccio banchi, magazzini, lavoratori e merci. L'operazione - che ha visto in campo polizia di Stato, polizia locale, guardia costiera, Asl e Ispettorato del lavoro - ha portato al sequestro di 500 chilogrammi di pesce. Comminate sanzioni per oltre 42mila euro. Per cinque attività commerciali è scattata la sospensione della licenza per l'impiego di lavoratori in nero. Arrestati, inoltre, quattro pusher attivi nella nota piazza di spaccio locale.