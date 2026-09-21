Roma, maxi blitz anti-droga al Quarticciolo: 24 in manette

I carabinieri della Compagnia di Roma-Casilina hanno eseguito un servizio di controllo del territorio nel quartiere Quarticciolo, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti. L'operazione, sviluppatasi attraverso una serie di interventi coordinati e consecutivi con la chiusura a tenaglia dei punti di accesso alle principali piazze di spaccio della zona, ha consentito di arrestare complessivamente 24 persone di varie nazionalità e di sequestrare circa 1.000 dosi di droga - tra crack, cocaina e hashish - e denaro contante, ritenuto provente delle attività illecite. Tra le sostanze rinvenute, i militari hanno accertato anche la presenza di "dosi finte", composte semplicemente da sassolini avvolti nel cellophane termosaldato e pronte per essere cedute agli acquirenti.