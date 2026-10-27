Settimana di passione nei licei della Capitale. Nella giornata di lunedì diversi istituti superiori sono stati occupati da alcuni studenti uniti al grido di "fondi alla guerra e scuole senza risorse". Al liceo artistico Giulio Carlo Argan si sono verificate tensioni tra studenti e lavoratori della scuola, "le prime si sono verificate con il custode. Poi una volta entrati, arrivato il preside, la situazione è peggiorata. Ha iniziato a dare in escandescenze e ha tentato di malmenare gli studenti" hanno affermato dal Collettivo Argan. Il preside, a sua volta, ha dichiarato di essere stato aggredito da alcuni giovani incappucciati.