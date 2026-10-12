Roma, la "microcar del terrore" è scomparsa: demolita o nascosta in qualche garage

Fra gli accertamenti in corso ci sarebbero anche quelli sugli autodemolitori della Capitale dove la microcar potrebbe essere stata portata da chi è al corrente di quello che è successo: senza la macchinetta infatti potrebbe essere più complicato arrivare a identificare chi l’ha guidata in quei frangenti e chi stava con lui. Una strategia precisa. Oggi comunque in procura è in programma un vertice forse risolutivo fra il pm Ambrogio Cassiani, i carabinieri e i vigili urbani per fare il punto sulle indagini: sul tavolo ci sarebbero elementi importanti che potrebbero portare all’identificazione di almeno uno degli aggressori dei passanti.