Roma, la "microcar del terrore" è scomparsa: demolita o nascosta in qualche garage
Fra gli accertamenti in corso anche quelli sugli autodemolitori dove l'auto potrebbe essere stata portata da chi è al corrente di quello che è successodi Beatrice Bortolin
Scomparsa dai radar, forse anche demolita in qualche sfascio oppure nascosta in qualche garage o anche parcheggiata lontano dal quartiere.
A Roma è un mistero nel mistero la sorte della microcar nera che una settimana fa ha seminato il panico per due sere di seguito: non si trova più dopo essere stata usata da una coppia di ragazzi ora ricercata per aggredire almeno sei, forse sette, passanti nel quartiere.
Controlli dagli autodemolitori
Fra gli accertamenti in corso ci sarebbero anche quelli sugli autodemolitori della Capitale dove la microcar potrebbe essere stata portata da chi è al corrente di quello che è successo: senza la macchinetta infatti potrebbe essere più complicato arrivare a identificare chi l’ha guidata in quei frangenti e chi stava con lui. Una strategia precisa. Oggi comunque in procura è in programma un vertice forse risolutivo fra il pm Ambrogio Cassiani, i carabinieri e i vigili urbani per fare il punto sulle indagini: sul tavolo ci sarebbero elementi importanti che potrebbero portare all’identificazione di almeno uno degli aggressori dei passanti.