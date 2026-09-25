Roma, il quartiere degli "zombie" tra droga, violenza e degrado

Si muovono come fossero degli zombie per le vie del quartiere Tor Sapienza di Roma. Sono alterati, probabilmente sotto l’effetto di droghe. Forse, dicono i residenti, addirittura di fentanyl, un oppioide sintetico 50 volte più potente dell'eroina, il cui abuso può avere conseguenze letali. Queste immagini sono state girate da chi qui ci vive e deve fare i conti con il palazzo abbandonato - e occupato abusivamente da decine di stranieri - diventato una centrale dello spaccio. Una processione laica di chi va in cerca di una dose. E tra baracche e droga, a fare da padrone è la violenza. Contro il degrado e l’illegalità si battono i cittadini, guidati dal gruppo Tor Sapienza Sicura e senza colori politici: chi abita qui chiede rispetto.