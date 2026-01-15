Roma, il centro della capitale va a 30km/h

Dopo il primo mese di "prova" scatteranno le sanzioni, per le contravvenzioni più gravi prevista la sospensione della patentedi Michelangelo Iuliano
A partire dal 15 gennaio i cittadini romani dovranno prestare attenzione ai cartelli del centro città che indicano il nuovo limite massimo di velocità: 30km/h. La novità sarà applicata in via sperimentale per un mese per permettere ai cittadini di abituarsi alla nuova disposizione. Al termine del "periodo di prova" scatteranno le sanzioni grazie alla presenza dei nuovi autovelox. Per le contravvenzioni più gravi sarà prevista anche la sospensione della patente.