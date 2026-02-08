Roma, gli abitanti di isola Farnese bloccati dopo la doppia frana

Sono 160 gli abitanti di isola Farnese, borgo a nord della Capitale, isolati dal mondo. L'unica strada per arrivate all'abitato è rimasta bloccata da due frane, invasa da terra, detriti e rocce. Prima l'8 gennaio e poi il 29, proprio mentre gli operai sistemavano le reti d'acciaio di sicurezza, il costone adiacente alla via è crollato. Ora l'unico modo per arrivare a isola Farnese è salire 141 faticosi gradini, attraverso una proprietà privata.