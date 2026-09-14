Nel bosco della droga di Rogoredo con don Coluccia e il candidato sindaco di Milano di Forza Italia Perego
Con il gruppo anche don Antonio Coluccia, che spiega: "La periferia non deve essere vista come una parte della città, ci vuole visione d'insieme"di Luigi Sironi
Il candidato a sindaco di Milano proposto da Forza Italia visita Rogoredo e la zona interessata dallo spaccio di droga. Qui la convivenza con gli stranieri di seconda generazione è difficile. Con il gruppo anche don Antonio Coluccia, che manda un messaggio di speranza.