Pirateria online, smantellata rete tv illegale tra Italia, Francia e Germania: in arrivo sanzioni fino a 5mila euro agli abbonati

La Guardia di finanza ha scoperto "CinemaGoal", un sistema capace di aggirare i controlli di Sky, Dazn, Netflix e Spotify. I danni stimati dai militari si quantificano in 300 milioni di euro. L'operazione, che ha portato a più di 100 perquisizioni, è stata condotta dalla Guardia di finanza di Ravenna su delega della procura di Bologna, con attività coordinate anche in Francia e Germania attraverso l'Eurojust, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale. Nel mirino degli investigatori un sistema illegale che permetteva di accedere ai contenuti a pagamento di piattaforme streaming con sistemi informatici pirata.