Quarticciolo, cento telecamere per aumentare la sicurezza nel quartiere

Cento telecamere di nuova generazione, disseminate in una della piazze di spaccio più grandi d'Italia, il Quarticciolo di Roma. Saranno posizionate entro giugno, per dare un'ulteriore scossa contro la piccola malavita che staziona in queste vie notte e giorno, rovinando la vita dei cittadini, e richiamando frotte di consumatori di droga da tutta la regione. Finanziate con i fondi del Giubileo, sono solo l'ultima iniziativa per incrementare la sicurezza del quartiere, già interessato dagli investimenti governativi del decreto Caivano bis.