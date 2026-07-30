Arriva la quarta ondata di caldo: 11 città da bollino rosso

È in arrivo la quarta ondata di calore: saranno almeno altri sette giorni di ventilatori, aria condizionata e acqua quanto più fresca possibile. Tra il weekend e l'inizio della prossima settimana le temperature arriveranno a sfiorare i quaranta gradi. Undici le città da bollino rosso venerdì 31 luglio le città da bollino rosso, da Bolzano a Campobasso. Sopra i 1.500 metri si toccheranno temperature fra i 22 e i 24 gradi.