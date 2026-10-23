Speciale Le proteste in Italia e in Europa
Da 175 milioni di euro

Protesta autotrasportatori, cosa c'è dentro il pacchetto di aiuti approvato in Cdm

Tra Tir, pesca, e agricoltura disponibili crediti d'imposta e sospensione del leasing"

di Alessandra Chertizza
23 Ott 2026 - 12:39
01:16 
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