Primo Maggio a Milano e Torino, corteo Propal e scontri

Eccoli gli antagonisti mentre si sganciano dal corteo del Primo Maggio di Torino per sfondare il cancello dell'ex Askatasuna, sgomberato a dicembre, e affrontare le forze dell'ordine. Tra loro militanti dei centri sociali, attivisti Propal, giovani dei collettivi studenteschi. Parte la pioggia di pietre e bottiglie in vetro contro poliziotti e carabinieri. La sfida alle istituzioni era stata annunciata via social: per Asktasuna "arriva il conto da pagare", scrivevano, ciò che "viene sottratto con la forza va riconquistato". Momenti di tensione anche con i manifestanti, pacifici, del Partito democratico: qui alcuni militanti della sinistra radicali cercano di estrometterli dalla manifestazione, al grido di fuori il Pd. Attivisti in piazza anche a Milano, due cortei da via Padova e piazzale Loreto, al grido di "Blocchiamo tutto" e slogan a favore della causa palestinese.