Primo Maggio a Milano e Torino, corteo Propal e scontri
La sfida alle istituzioni era stata annunciata via socialdi Alessio Campana
Eccoli gli antagonisti mentre si sganciano dal corteo del Primo Maggio di Torino per sfondare il cancello dell'ex Askatasuna, sgomberato a dicembre, e affrontare le forze dell'ordine. Tra loro militanti dei centri sociali, attivisti Propal, giovani dei collettivi studenteschi. Parte la pioggia di pietre e bottiglie in vetro contro poliziotti e carabinieri. La sfida alle istituzioni era stata annunciata via social: per Asktasuna "arriva il conto da pagare", scrivevano, ciò che "viene sottratto con la forza va riconquistato". Momenti di tensione anche con i manifestanti, pacifici, del Partito democratico: qui alcuni militanti della sinistra radicali cercano di estrometterli dalla manifestazione, al grido di fuori il Pd. Attivisti in piazza anche a Milano, due cortei da via Padova e piazzale Loreto, al grido di "Blocchiamo tutto" e slogan a favore della causa palestinese.