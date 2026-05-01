Primo Maggio, a Marghera i sindacati confederali tornano uniti

Stipendi più alti, sicurezza sul lavoro, garanzie per il futuro. I sindacali confederali tornano uniti. Dopo lo strappo dell'anno scorso, i leader di Cgil, Cisl e Uil salgono insieme sul palco di Marghera, città simbolo della storia industriale italiana ma anche della crisi e dell'abbandono. Un lavoro dignitoso, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale il tema dato alla manifestazione alla quale hanno partecipato decine di migliaia di persone.