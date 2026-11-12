Presunti fondi ad Hamas, si apre l'udienza preliminare per Hannoun e altri cinque imputati

Sì è aperta l'udienza preliminare con cui si deciderà se rinviare o meno a giudizio Mohammed Hannoun e altri cinque imputati, tre dei quali detenuti insieme a lui. Tutti accusati di aver dirottato verso Hamas il denaro raccolto per aiutare, almeno formalmente, la popolazione di Gaza. In aula il pubblico ministero ha confermato l’accusa di terrorismo, respinta dagli accusati, che sostengono di aver svolto una regolare raccolta di aiuti umanitari. Il governo ha deciso di costituirsi parte civile per danno di immagine. Inoltre, la richiesta del governo è motivata dal fatto che le indagini sulle presunte attività illecite del gruppo di Hannoun siano costate allo stato italiano 18 milioni e mezzo di euro in più rispetto a una inchiesta di routine. La procura ha intanto depositato nuove intercettazioni, che i difensori attendono di poter ascoltare nella versione originale in arabo.