L'incubo del Vicentino si chiama "Picoman": 50 furti in un mese, arrestato ma rilasciato subito

In zona, nel Vicentino, lo conoscono tutti come “Picoman”. Fermato e arrestato dai carabinieri lo scorso 22 ottobre, dopo aver messo a segno decine di colpi, sempre servendosi del suo piccone, questo 40enne dell'est Europa è finalmente finito in cella. Ma è tornato immediatamente a piede libero. E i cittadini tornano nella paura.