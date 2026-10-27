L'incubo del Vicentino si chiama "Picoman": 50 furti in un mese, arrestato ma rilasciato subito
Un 40enne dell'est Europa era finito in cella lo scorso 22 ottobre dopo decine di colpi, ma"è tornato a piede liberodi Alessandro Ongarato
In zona, nel Vicentino, lo conoscono tutti come “Picoman”. Fermato e arrestato dai carabinieri lo scorso 22 ottobre, dopo aver messo a segno decine di colpi, sempre servendosi del suo piccone, questo 40enne dell'est Europa è finalmente finito in cella. Ma è tornato immediatamente a piede libero. E i cittadini tornano nella paura.