Piacenza, continuano le ricerche della famiglia scomparsa fino al confine con la Slovenia

Il maltempo che sta investendo il Friuli-Venezia Giulia non ferma le ricerche di Sonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa dal 20 aprile scorso, insieme ai due figli adolescenti e ai suoi 4 cani. Erano partiti dalla provincia di Piacenza, con l'intenzione di trascorrere una breve vacanza, e tornare a casa dopo pochi giorni, invece di loro non si sa più nulla.