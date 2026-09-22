Pesaro, preparavano molotov: blitz contro quattro giovanissimi

Perquisizioni e sequestri nei confronti di quattro giovanissimi che fabbricavano molotov. Il provvedimento, emesso dalla procura di Pesaro, è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Pesaro e Urbino con l'ausilio dei comandi competenti per territorio. Ai quattro soggetti, due dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, le indagini coordinate dalla procura di Pesaro sono arrivate dopo una "costante attività di monitoraggio del territorio nonché dei siti d'area e profili social collegati".