Papa Leone XIV migliora, dimissioni sempre più vicine: confermato l'Angelus di domenica

Papa Leone XIV potrebbe presto lasciare il Policlinico Gemelli e tornare in Vaticano. Dopo l'asportazione del tumore al polmone destro, le sue condizioni continuano a migliorare: gli esami sono buoni e il Pontefice è ormai autonomo nelle attività quotidiane. La Santa Sede ha confermato l'Angelus di domenica 18 ottobre, nonostante gli impegni siano stati cancellati fino a martedì 20. Dall'ospedale, Leone XIV ha anche telefonato a Vladimir Putin per chiedere una tregua umanitaria a Oleshky, nella regione ucraina di Kherson. I medici hanno escluso la chemioterapia, mentre si attendono gli esami definitivi per valutare eventuali altre cure.