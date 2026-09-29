Palermo, sequestrati oltre 17 chili di stupefacenti allo Zen
Condotta con meticolosa attenzione tra i padiglioni del quartiere periferico, l'operazione ha permesso di smascherare un'attività di detenzione all'interno di un'abitazione privata
Un imponente carico di sostanze stupefacenti, pronto verosimilmente per essere immesso nelle piazze di spaccio della città, è stato intercettato dai Carabinieri della Stazione San Filippo Neri nell'ambito di specifici servizi di controllo del territorio disposti nel quartiere Zen 2.
Nel mirino dei militari è finita una coppia di palermitani un 53enne, già noto alle forze di polizia, e la moglie 40enne.