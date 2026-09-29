operazione dei carabinieri

Palermo, sequestrati oltre 17 chili di stupefacenti allo Zen

Condotta con meticolosa attenzione tra i padiglioni del quartiere periferico, l'operazione ha permesso di smascherare un'attività di detenzione all'interno di un'abitazione privata

29 Set 2026 - 11:22
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Un imponente carico di sostanze stupefacenti, pronto verosimilmente per essere immesso nelle piazze di spaccio della città, è stato intercettato dai Carabinieri della Stazione San Filippo Neri nell'ambito di specifici servizi di controllo del territorio disposti nel quartiere Zen 2.

Nel mirino dei militari è finita una coppia di palermitani un 53enne, già noto alle forze di polizia, e la moglie 40enne.

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