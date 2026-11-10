LA POLEMICA

Palermo, funerali di un pregiudicato si trasformano in corteo show

L'ira dell'opposizione politica: "Queste esibizioni sono messaggi tipici della mafia, celebrazioni plateali della persona defunta per il ruolo svolto in vita"

10 Nov 2026 - 08:11
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I funerali di un pregiudicato per tentato omicidio, a Palermo, si sono trasformati in una manifestazione con lancio di petardi e un corteo funebre con un centinaio di persone, anticipato da motorini con i guidatori senza casco, nell'area pedonale della centralissima via Maqueda, mentre alcune saracinesche di negozi venivano chiuse.

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I social hanno immortalato la scena, che ha visto molte persone spaventarsi, mentre i turisti osservano allibiti. Il corteo funebre era stato organizzato per Emanuele Rubino, un 36enne condannato in primo grado a 12 anni di reclusione per tentato omicidio, nel 2016, di un uomo a cui aveva sparato alla testa, e che aveva subito altre condanne, tra cui una a 9 anni e mezzo per estorsione a commercianti stranieri. Rubino, deceduto alcuni giorni fa per cause naturali, da oltre un anno era ai domiciliari proprio per motivi di salute.

Familiari e amici hanno accompagnato il feretro lungo via Maqueda e nel mercato Ballarò fino alla chiesa del Carmine, e solo l'intervento della polizia municipale ha impedito che il corteo proseguisse lungo l'arteria nel cuore della città, oltre i Quattro Canti. Le immagini, con i motorini che sfrecciavano davanti al corteo nel frastuono dei petardi, sono state rilanciate da numerosi profili social.

L'episodio è diventato un caso politico. Il sindaco Roberto Lagalla, pur lodando l'intervento dei vigili urbani, che hanno evitato "si ripetessero scene ancora più gravi e indecorose, come purtroppo già accaduto in occasione di altri funerali in passato", ha sottolineato che "Palermo non può accettare che intere strade e pezzi di città diventino teatro di comportamenti che alimentano nei cittadini la percezione di non essere tutelati e di non poter vivere liberamente i propri quartieri".

Dall'opposizione i deputati nazionali di M5s Daniela Morfino, Valentina D'Orso e Davide Aiello, hanno annunciato un'interrogazione al governo. Perché, anche se "nessuno intende negare il rispetto che si deve a qualunque persona perda la vita né il diritto dei suoi cari a piangere il congiunto perso, queste esibizioni sono messaggi tipici della mafia, celebrazioni plateali della persona defunta per il ruolo svolto in vita".

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