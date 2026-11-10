Palermo, funerali di un pregiudicato si trasformano in corteo show

I social hanno immortalato la scena, che ha visto molte persone spaventarsi, mentre i turisti osservano allibiti. Il corteo funebre era stato organizzato per Emanuele Rubino, un 36enne condannato in primo grado a 12 anni di reclusione per tentato omicidio, nel 2016, di un uomo a cui aveva sparato alla testa, e che aveva subito altre condanne, tra cui una a 9 anni e mezzo per estorsione a commercianti stranieri. Rubino, deceduto alcuni giorni fa per cause naturali, da oltre un anno era ai domiciliari proprio per motivi di salute.