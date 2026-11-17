Quarantacinque case di prostituzione - il cui valore immobiliare è di oltre 8 milioni di euro - sono state sequestrate a Padova. Il provvedimento è stato eseguito dalla guardia di finanza, su disposizione del gip. Nel corso dell'operazione sono state arrestate quattro maitresse di nazionalità cinese. L'operazione ha visto coinvolti oltre 250 finanzieri in forza al comando provinciale di Padova e ai comandi provinciali di Rovigo, Treviso, Venezia e Vicenza, Milano, Monza Brianza, Mantova, Modena, Firenze, Prato, Roma e Pescara, i quali hanno operato con il supporto operativo di unità cinofile specializzate nella ricerca del denaro contante (i cosiddetti "cash dog") e antidroga. Le indagini hanno fatto emergere l'esistenza, nel Padovano, di una diffusa attività di sfruttamento della prostituzione, in grado di generare un giro di affari molto rilevante.