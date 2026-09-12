Opere d'arte false, rubate, uniche: viaggio nel"caveau dei tesori sequestrati

I tagli di Lucio Fontana, la donna dai capelli rossi di Modigliani, il ritratto femminile di De Chirico. L'uno accanto all'altro. Una meraviglia, se solo non fossero dei falsi. Autentica è invece la tela che raffigura Adamo ed Eva con il corpo di Abele: un caravaggesco di Battista Caracciolo. Rubata negli anni '80, il suo valore è di un milione di euro. A recuperarla sono stati i carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale e questo è il loro caveau: un reparto unico al mondo che da cinquant'anni si occupa di salvaguardare i beni archeologici, artistici e letterari attraverso le indagini, il recupero delle opere e il contrasto ai criminali dell'arte. Con gli anni hanno costruito un'enorme banca dati delle opere rubate: "Solo adesso conta circa 1 milione e 400mila opere da ricercare".