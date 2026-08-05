Blitz della polizia nei campi nomadi di Milano, Torino, Padova e Verona: sei arresti

La polizia di Stato ha svolto un'attività straordinaria di controllo del territorio a Milano, nei campi nomadi di Negrotto e Monte Bisbino, nella stazione ferroviaria di Villapizzone; a Torino nel quartiere Mirafiori; a Verona nella Strada La Rizza; a Padova a Lungargine San Lazzaro. Durante il blitz sono stati arrestati sei stranieri e denunciate nove persone. Undici gli stranieri accompagnati nelle questure, quattro espulsi. Identificate 1.686 persone, eseguite perquisizioni e controllati 323 veicoli.